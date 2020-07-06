Индия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Страна обошла по этому показателю Россию.

В Индии число заразившихся достигло 697,4 тыс., а в России – более 687,8 тыс. Скончались в Индии около 19,7 тыс. заболевших – по этому показателю страна на восьмом месте в мире.

На первом месте в мире по обоим показателям находятся Соединенные Штаты Америки – 2,88 млн заразившихся и 129,9 тыс. умерших. Президент страны Дональд Трамп заявил, наблюдается снижение смертности среди заразившихся коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования.

«Новые случаи [заражения] китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, [показатели смертности] низкие и стабильные. Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды», - цитирует его агентство ТАСС.

В Бразилии, которая занимает второе место в мире по обоим показателям, заразились более 1,6 млн человек, скончались более 64,8 тыс. больных.

В десятку стран с наибольшим числом случаев заражения также входят Перу (302,7 тыс.), Чили (295,5 тыс.), Великобритания (286,9 тыс.), Мексика (256,8 тыс.), Испания (250,5 тыс.) и Италия (241,6 тыс.).

В десятке стран с наибольшим число умерших – Великобритания (44,3 тыс. человек), Италия (34,8 тыс.), Мексика (30,6 тыс.), Франция (порядка 29,9 тыс.), Испания (около 28,4 тыс.), Иран (11,5 тыс.), Перу (порядка 10,6 тыс.).