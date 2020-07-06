100 заболевших поступает в инфекционные стационары Алматы ежедневно

Каждые сутки в инфекционные стационары Алматы поступает 100 заболевших, при этом, загруженность коечного фонда составляет 85%, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Бакытжан Сагинтаев. Он заверил, что до конца недели в Алматы откроют дополнительно еще 500 коек.

«У нас сегодня задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4 232 места. Завтра открывается еще одна клиника на 150 мест. Это центр психического здоровья. До конца недели на базе научного центра урологии будет открыто еще 150 мест. На базе «Халык Арены» будет развернут стационар. Первые 200 коек также мы запустим до конца этой недели», - рассказал Сагинтаев, отметив, что таким образом, до конца недели в Алматы будет дополнительно развернуто 500 мест.

Он также сообщил, что ежедневно в инфекционные стационары города «госпитализируются порядка 100 пациентов». Загруженность на сегодня составляет 85%.

«До 1 сентября стоит задача довести количество койко-мест как в инфекционных, так и в провизорных стационарах до 6000 коек», - проинформировал Сагинтаев.

По его данным, в реанимации находятся 64 зараженных коронавирусом. 24 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 349 – в тяжелом, 1264 – средней степени тяжести, 135 – в удовлетворительном состоянии, привел данные аким Алматы.