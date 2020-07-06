Аким объяснил сбои в тестировании отсутствием реагентов и заражением сотрудников
Сагинтаев обещает открытие новых лабораторий по проведению ПЦР-тестов в Алматы
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Vласть

Сдача ПЦР-тестов, после сбоя поставок реагентов в Алматы восстановлена, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев. Он обещает, что в ближайшее время количество тестирований будет расширено за счет открытия новых лабораторий.

«10 дней назад произошел определенный сбой, связанный с тем, что у частных лабораторий, которые работали в нашем городе, закончились необходимые реагенты. (Это произошло - V) в связи с тем, что был очень большой наплыв с стороны населения на платной основе. Также в филиале национального центра экспертизы порядка 30 сотрудников заболели, и пришлось приостановить работу», - сообщил в понедельник в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций аким города Бакытжан Сагинтаев.

По его заверениям, все лаборатории, имеющиеся в городе, задействованы – это филиал Национального центра экспертизы, модульная лаборатория, две частных и «небольшие лаборатории - филиалы наших республиканских центров».

«Буквально завтра будет задействована еще одна частная лаборатория на территории БСПМ – больницы скорой помощи. И в ближайшее время на базе одной из наших частных клиник, мы ожидаем дополнительное открытие еще одной частной лаборатории», - пообещал аким Алматы.

При этом Сагинтаев не сообщил, сколько тестов делают в городе ежедневно, их общее количество в Казахстане сократилось в последние две недели вдвое на фоне проблем с реагентами, заражением сотрудников лабораторий. Власти Алматы признавали проблему, но объясняли ее «техническим сбоем».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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