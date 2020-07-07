Еще у 1,1 тыс. казахстанцев диагностирован коронавирус

По данным министерства здравоохранения, за понедельник в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена у 1 109 человек, из них у 460 человек проявились симптомы болезни, 649 – бессимптомные носители вируса.

Больше всего заболевших выявлено в Алматы – 157 человек и в Западно-Казахстанской области – 128. В Атырауской области зарегистрирован еще 101 случай заражения, в столице – 95, в Карагандинской области – 93, в Актюбинской области – 86, в Костанайской области – 63, в Восточно-Казахстанской области – 62, в Жамбылской области – 59, в Туркестанской области – 52, в Павлодарской области – 52, в Алматинской области – 51, в Шымкенте – 39, в Акмолинской области – 32, в Северо-Казахстанской области – 19, в Мангистауской области – 13, в Кызылординской области – 7.

Всего в стране подтверждено 49 683 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 183 человека, скончались, по официальным данным Минздрава, 264 пациента. 2 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что еще 101 пациент с коронвирусом умер от других заболеваний.

