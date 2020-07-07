У Минздрава нет задачи тестировать на коронавирус всех казахстанцев

У министерства здравоохранения нет задачи тестировать всех казахстанцев для определения коронавирусной инфекции, а стоит задача проводить ПЦР только тем, у кого есть видимые симптомы, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Алексей Цой. Он также подчеркнул, что раз СМИ и граждане интересуются статистикой по заболевшим и умершим от пневмонии, то Минздрав рассмотрит данный вопрос и будет публиковать информацию на официальных ресурсах.

«Для нас очень важно именно протестировать целевые группы. Нет задачи сейчас все население протестировать, потому что если нет симптомов, то пациент, в принципе, может 14 дней спокойно находиться дома, наблюдаться там и в дальнейшем выздороветь. Наш акцент делается именно на тех людях, которые нуждаются сейчас в первоочередной помощи – это симптомные пациенты и те, которые потенциально могут заразиться ввиду близких контактов», - заявил Цой.

Отвечая на вопрос, сколько человек заболели пневмонией в Казахстане и умерли от нее с 1 по 6 июля, министр отметил, что этот учет в Минздраве ведется.

«Если это интересно для граждан и для СМИ – сколько конкретно пациентов таких с пневмониями у нас в Казахстане есть, мы это можем на своих ресурсах также вывешивать и показывать в открытом формате для того, чтобы было понимание общей ситуации», - сказал он.

Вместе с тем Цой добавил, что также граждане интересуются, будет ли включаться заболевание и смертность от пневмонии в общую статистику по коронавирусной инфекции. И дал понять, что не будет.

«В настоящий момент четкая статистика именно официально подтвержденная анализами коронавирусом (ПЦР-тестами – V). Параллельно мы на наших ресурсах также будем доводить количество пациентов с пневмониями, чтобы объективно понимать ситуацию. Просто планирование лекарств мы все равно делаем, так как схемы лечения идентичные, схожие, особенно при тяжелых формах лечения пневмоний. Поэтому мы это обязательно мониторим и у себя учитываем», - резюмировал министр.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, 5 июля в Казахстане было проведено около 13 тыс. тестов на коронавирус, 6 июля - 10 тыс. тестов. Весной глава государства Касым-Жомарт Токаев требовал довести ежедневное количество тестов до 35 тыс. По данным НЦОЗ, этот показатель за все время пандемии не был достигнут ни разу.