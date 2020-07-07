Тестируют только тех, у кого есть видимые симптомы, заявил глава ведомства
У Минздрава нет задачи тестировать на коронавирус всех казахстанцев
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

У министерства здравоохранения нет задачи тестировать всех казахстанцев для определения коронавирусной инфекции, а стоит задача проводить ПЦР только тем, у кого есть видимые симптомы, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Алексей Цой. Он также подчеркнул, что раз СМИ и граждане интересуются статистикой по заболевшим и умершим от пневмонии, то Минздрав рассмотрит данный вопрос и будет публиковать информацию на официальных ресурсах.

«Для нас очень важно именно протестировать целевые группы. Нет задачи сейчас все население протестировать, потому что если нет симптомов, то пациент, в принципе, может 14 дней спокойно находиться дома, наблюдаться там и в дальнейшем выздороветь. Наш акцент делается именно на тех людях, которые нуждаются сейчас в первоочередной помощи – это симптомные пациенты и те, которые потенциально могут заразиться ввиду близких контактов», - заявил Цой.

Отвечая на вопрос, сколько человек заболели пневмонией в Казахстане и умерли от нее с 1 по 6 июля, министр отметил, что этот учет в Минздраве ведется.

«Если это интересно для граждан и для СМИ – сколько конкретно пациентов таких с пневмониями у нас в Казахстане есть, мы это можем на своих ресурсах также вывешивать и показывать в открытом формате для того, чтобы было понимание общей ситуации», - сказал он.

Вместе с тем Цой добавил, что также граждане интересуются, будет ли включаться заболевание и смертность от пневмонии в общую статистику по коронавирусной инфекции. И дал понять, что не будет.

«В настоящий момент четкая статистика именно официально подтвержденная анализами коронавирусом (ПЦР-тестами – V). Параллельно мы на наших ресурсах также будем доводить количество пациентов с пневмониями, чтобы объективно понимать ситуацию. Просто планирование лекарств мы все равно делаем, так как схемы лечения идентичные, схожие, особенно при тяжелых формах лечения пневмоний. Поэтому мы это обязательно мониторим и у себя учитываем», - резюмировал министр.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, 5 июля в Казахстане было проведено около 13 тыс. тестов на коронавирус, 6 июля - 10 тыс. тестов. Весной глава государства Касым-Жомарт Токаев требовал довести ежедневное количество тестов до 35 тыс. По данным НЦОЗ, этот показатель за все время пандемии не был достигнут ни разу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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