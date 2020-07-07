Ранее она временно занимала эту должность
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Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Айгуль Шаимовой 41 год. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, генеральной прокуратуре, занимала должность заместителя заведующего ситуационным центром Совета безопасности, руководителя аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, была вице-министром по делам государственной службы, заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Мадины Жунусбековой.

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