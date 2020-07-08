В Перу и Чили число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к 11,8 млн, скончались почти 543,6 тыс. человек.

В США число инфицированных достигло 2,99 млн, умерли в стране 131,6 тыс. человек. В Бразилии общее число случаев заражения составляет 1,66 млн, 66,7 тыс. заболевших скончались. В Индии – 719,6 тыс. заразившихся и 20,1 тыс. умерших. В России 693,2 тыс. случаев заражения и порядка 10,5 тыс. летальных случаев.

В Перу и Чили число заразившихся коронавирусом достигло порядка 309,3 тыс. и 301 тыс. соответственно. Умерли в этих странах 10,9 тыс. и 6,4 тыс. заболевших.

В Великобритании за весь период заразились более 287,8 тыс. человек, умерли свыше 44,4 тыс.; в Мексике число зараженных превысило 268 тыс., умерших – 32 тыс.; в Испании заболели 252,1 тыс. человек, в Иране – свыше 245,6 тыс., а скончались в этих странах порядка 28,4 тыс. и 11,9 тыс. человек.