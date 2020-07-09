Общенациональный траур объявлен 13 июля
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Токаев подписал распоряжение об объявлении траура в Казахстане по жертвам пандемии
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

«Объявить 13 июля 2020 года днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса», - говорится в документе на сайте Акорды.

Накануне в ходе обращения к нации президент объявил 13 июля днем траура по жертвам эпидемии коронавируса.

«Эпидемия унесла жизни выдающихся людей. Поэтому 13 июля объявляю днем национального траура, - заявил Токаев. - К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех».

По официальным данным Минздрава, от коронавируса к 6 июля умерли 264 человека. Ведомство сообщало, что еще 101 пациент с коронавирусом умер от других болезней. В июне 628 человек в Казахстане скончались от пневмонии.

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