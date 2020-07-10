По предварительным данным, он совершил суицид
  • 568
Найдено тело пропавшего мэра Сеула
фото Cheon Jin-hwan / AP

Полиция нашла тело пропавшего 64-летнего мэра столицы Южной Кореи Пак Вон Суна. По предварительным данным, он совершил суицид, сообщает Русская служба ВВС.

Пак Вон Сун пропал в четверг. Через несколько часов после его исчезновения дочь обратилась в полицию. С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся, а перед исчезновением оставил записку, которая и встревожила дочь. По данным городской администрации, Пак Вон Сун в четверг не появлялся на работе, из-за чего мэрией были отменены все запланированные на этот день встречи и мероприятия. Камера наблюдения засекла Пака в 10:53 у входа в лесной массив в районе Сонбук-гу, там же в последний раз был зарегистрирован сигнал его мобильного телефона. В поисковой операции участвовали порядка 600 полицейских и пожарных, дроны и собаки.

Ранее сообщалось, что незадолго до исчезновения сотрудница мэрии обвинила главу Сеула в сексуальных домогательствах, однако полиция эту информацию не подтвердила.

Пак Вон Сун впервые был избран на пост мэра столицы в 2011 году. В июле прошлого года он переизбрался на третий и последний по законодательству срок. Считался одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты от правящей Демократической партии Тобуро на выборах 2022 года.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Общественный транспорт в столице прекратит работу на время карантина
Новости
Казахстанцы не будут платить 5400 тенге за вызов мобильной бригады скорой помощи
Новости
На время карантина общественный транспорт Алматы будет заполняться на 50%
Новости
Медцентру «Сункар» грозят судом за то, что он делает тесты на COVID-19
Новости
Глава ВКО объявил о закрытии городов Усть-Каменогорск и Семей с 5 июля
Новости
В аптеках Алматы сохраняются длинные очереди и по-прежнему нет жаропонижающих и антибиотиков