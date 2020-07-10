Найдено тело пропавшего мэра Сеула

Пак Вон Сун пропал в четверг. Через несколько часов после его исчезновения дочь обратилась в полицию. С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся, а перед исчезновением оставил записку, которая и встревожила дочь. По данным городской администрации, Пак Вон Сун в четверг не появлялся на работе, из-за чего мэрией были отменены все запланированные на этот день встречи и мероприятия. Камера наблюдения засекла Пака в 10:53 у входа в лесной массив в районе Сонбук-гу, там же в последний раз был зарегистрирован сигнал его мобильного телефона. В поисковой операции участвовали порядка 600 полицейских и пожарных, дроны и собаки.

Ранее сообщалось, что незадолго до исчезновения сотрудница мэрии обвинила главу Сеула в сексуальных домогательствах, однако полиция эту информацию не подтвердила.

Пак Вон Сун впервые был избран на пост мэра столицы в 2011 году. В июле прошлого года он переизбрался на третий и последний по законодательству срок. Считался одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты от правящей Демократической партии Тобуро на выборах 2022 года.