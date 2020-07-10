Главный санврач Алматинской области умер от пневмонии

«Сегодня мы потеряли Кайрата Кажымановича (...). Пневмония», - сообщил руководитель пресс-службы областного акимата Галымурат Жукел.

Аким Алматинской области Амандык Баталов выразил соболезнования родным и близким Баймухамбетова.

«Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией», - написал в Facebook Баталов.

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология», Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности «Юриспруденция». Врач высшей категории. В разные годы проработал в системе здравоохранения республики. С мая 2019 года руководил департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, был главным государственным санитарным врачом Алматинской области.