Кайрат Баймухамбетов скончался сегодня
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Главный санврач Алматинской области умер от пневмонии
фото со страницы Амандыка Баталова в Facebook

Сегодня, 10 июля, умер главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает госагентство «Казинформ».

«Сегодня мы потеряли Кайрата Кажымановича (...). Пневмония», - сообщил руководитель пресс-службы областного акимата Галымурат Жукел.

Аким Алматинской области Амандык Баталов выразил соболезнования родным и близким Баймухамбетова.

«Он выполнил клятву Гиппократа как врач и погиб на передовой по борьбе с пандемией», - написал в Facebook Баталов.

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология», Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности «Юриспруденция». Врач высшей категории. В разные годы проработал в системе здравоохранения республики. С мая 2019 года руководил департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, был главным государственным санитарным врачом Алматинской области.

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