В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с нехваткой питьевой воды в инфекционном стационаре на «Халык Арене»

Заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев на брифинге в понедельник прокомментировал ситуацию с нехваткой питьевой воды для пациентов инфекционного госпиталя на «Халык Арене». Он заявил, что спонсоры предложили свою помощь сами, а потом преподнесли общественности все не так.

«Здесь сами спонсоры обратились, предложили воду, поскольку этот стационар мы только запускаем, наши коллеги оттуда приняли это предложение. Потом почему-то спонсоры преподнесли это так, как будто там воды не хватает», - сказал Туякбаев.

Он заверил, что есть контракты на поставку питьевой воды во все стационары города, которых более 20-ти.

«В расчете два литра в день на каждого пациента в однолитровых бутылках, удобно чтобы было, всем сейчас поставляется. Если где-то есть дополнительный спрос, у нас контракты позволяют дополнительно поставлять, увеличить поставку. Функционирует специальный штаб по снабжению стационарных объектов, по всем видам товаров, неважно, что это, для эффективного функционирования этих объектов мы оперативно поставляем», - заявил он.

11 июля директор общественного фонда «Добровольное Общество Милосердия» Аружан Саин опубликовала на своей странице в Facebook письмо-обращение в фонд от руководства Центра фтизиопульмонологии, на базе которого развернут госпиталь для больных коронавирусом на «Халык Арене». Медики просили «оказать благотворительную помощь в виде питьевой воды». В письме пояснили, «ледовая арена не является лечебным центром, для пациентов нет необходимого количества питьевой воды». Всего в «Халык Арене» развернуто 1000 инфекционных коек.

«Нужна питьевая вода для пацинтов с COVID-19 в новом госпитале в Алматы. Нужна СРОЧНАЯ помощь в виде питьевой воды 5 000 литров, для пациентов! До момента, пока вопрос будет решен акиматом», - писала Саин.

Позже она опубликовала пост с фотографиями: питьевую воду доставили, в понедельник планируется оформить «еще с несколькими компаниями документы» и привезти воду.