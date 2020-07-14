Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн

В США число случаев заражения достигло 3,36 млн, в Бразилии – 1,88 млн, в Индии – 878,2 тыс., в России – 732,5 тыс., в Перу – 330, 1 тыс., в Чили – 317,6 тыс., в Мексике – 299,7 тыс., в Великобритании – порядка 291,7 тыс., в ЮАР – порядка 287,8 тыс., в Иране – 259,6 тыс. В Испании за весь период заразились 255,9 тыс. человек, в Италии – 243,2 тыс., во Франции – 209,6 тыс.

Скончались от коронавируса и его последствий в США порядка 135,6 тыс. человек, в Бразилии – 72,8 тыс., в Великобритании – 44,9 тыс., в Мексике – 35 тыс., в Италии – 34,9 тыс., во Франции – 30 тыс., в Испании – 28,4 тыс., в Индии – свыше 23,1 тыс., в Иране – 13 тыс., в Перу – 12 тыс. В России умерли 11,4 тыс. заболевших, в Чили – 7 тыс., в ЮАР – порядка 4,2 тыс.