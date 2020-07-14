В Казахстане число подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 62 тысячам

По данным министерства здравоохранения, за 13 июля в Казахстане коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 856 человек. Из них 845 больных с симптомами и 1 011 бессимптомных носителей.

Больше всего новых случаев выявлено в Восточно-Казахстанской области – 225, в Алматы – 220 и в столице – 211. В Атырауской области подтверждено еще 190 случаев заражения, в Актюбинской области – 171, в Западно-Казахстанской области – 138, в Карагандинской области – 102, в Шымкенте – 80, в Алматинской области – 79, в Жамбылской области – 78, в Павлодарской области – 73, в Кызылординской области – 62, в Туркестанской области – 59, в Северо-Казахстанской области – 59, в Костанайской области – 46, в Акмолинской области – 39, в Мангистауской области – 24.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 61 755 случаев заражения, скончались от коронавируса, по данным Минздрава на 12 июля, 375 человек, из них только за последнюю неделю – 111. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Выздоровели в Казахстане 35 911 человек.

