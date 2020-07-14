Решение о создании новой комиссии по земельной реформе примут до конца недели

Вопрос о создании новой комиссии по земельной реформе должен быть решен до конца текущей недели. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Аскар Мамин.

«Министерству сельского хозяйства до конца текущей недели поручаю внести проект решения о создании комиссии по земельной реформе. Комиссия должна выработать конкретные предложения по дальнейшему использованию земельных ресурсов», - поручил Мамин.

В свою очередь министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщил, что совместно с аналитической группой Совбеза администрации президента проанализирован мировой опыт по использованию земель сельхозназначения и разработан ряд предложений, которые будут вынесены «на широкое обсуждение».

«Реализуется пилотный проект по космомониторингу в четырех регионах: Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанаской и Мангустауская областях. Первый этап пилотного проекта завершен по пастбищным угодиям, начат второй этап по пахотным землям, который будет завершен до конца года», - проинформировал министр.

Кроме того, разработана концепция законопроекта по цифровизации сферы земельных отношений, которая предусматривает предоставление земельных участков в электронном формате. После завершения обсуждения документ будет внесен в мажилис до 15 сентября.

10 июля на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2021 году заканчивается мораторий на отдельные нормы земельного кодекса. В этой связи он поручил окончательно закрыть данный вопрос и заверил, что земля иностранцам продаваться не будет.