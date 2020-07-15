Ужесточить наказание для судей и сотрудников правоохранительных органов за коррупцию предлагают в профильном ведомстве

Агентством по противодействию коррупции разработана концепция проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции». Концепция размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» и на сайте агентства. Как отметили в ведомстве, предлагаемые поправки делятся на три блока.

«Первый направлен на усиление ответственности за коррупцию. Для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов предлагается ввести более строгую ответственность и санкции. В то же время эффективным сдерживающим механизмом в предупреждении коррупции среди силовиков станет институт проверки на добропорядочность (Integrity Check) через моделирование коррупционной ситуации. Если проверяемый соглашается получить предлагаемую выгоду и преимущество, он подлежит увольнению по отрицательным мотивам без права возвращения на госслужбу в течение трех лет», - поясняется в сообщении ведомства.

Кроме силового блока, такую проверку предлагается распространить также на лиц, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Другой мерой, усиливающей ответственность за коррупцию, является исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления.

«Это повысит действенность санкций за коррупционные правонарушения и позволит обеспечить соразмерность наказания общественной опасности таких деяний», - подчеркнули в антикоррупционном ведомстве.

Для государственных служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супругов, несовершеннолетних детей предлагается ввести запрет на открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках.

Второй блок поправок направлен на гармонизацию национального законодательства с международными антикоррупционными стандартами, отметили в антикоррупционной службе.

«Следуя передовой практике и стандартам ОЭСР и ГРЕКО, предлагается криминализировать «обещание/предложение взятки» и «принятие обещания/предложения взятки». Это позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству и будет иметь ярко выраженный превентивный эффект», - пояснили здесь.

Более того, агентство предлагает распространить понятие «коррупция» на частный сектор. Как отмечают в ведомстве, в большинстве передовых стран термин «коррупция» в равной степени применим как к государственному, так и частному сектору. В Казахстане же субъектами коррупции являются лишь госслужащие и руководители квазигосударственного сектора.

«Учитывая высокие коррупционные риски в деятельности, например, коммерческих банков и субъектов естественных монополий, видится целесообразным отнести их работников к субъектам коррупции. В таком случае на них будет распространен и весь объем ответственности», - пояснили в агентстве.

Третий блок инициатив направлен на усиление общественного контроля, который сегодня представлен рядом неправительственных организаций и общественных площадок (общественные советы при госорганах, национальный превентивный механизм, наблюдательные комиссии и др.). В антикоррупционной службе привели в пример специальные мониторинговые и информационно-пропагандистские группы при агентстве, проектные офисы «Адалдық алаңы», которые на системной основе отслеживают качество оказания госуслуг, выявляют проблемы в деятельности госорганов и вносят конструктивные предложения по искоренению бытовой коррупции. По мнению антикоррупционного ведомства, «такие рекомендации хоть и не носят обязательный характер, но активно применяются в реализации антикоррупционной политики». А действующие законы «Об общественных советах» и «О доступе к информации» не содержат практические механизмы взаимодействия гражданского общества с государством.

«В целях обеспечения эффективной системы общественного контроля концепцией предусмотрена правовая регламентация такого института, что внесет значимый вклад в демократическое развитие и модернизацию политической системы нашей страны. Другим действенным инструментом взаимодействия с гражданским обществом будет служить комплексная система защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции (whistleblowing) с учетом рекомендаций ОЭСР и ГРЕКО. Предполагается, что уровень информирования о фактах коррупции будет значительно выше, если государство возьмет на себя комплексную защиту лиц, обеспечивая гарантии от возможного преследования со стороны выявленных коррупционеров», - отметили в ведомстве.

Принятие всех этих поправок позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции, считают в агентстве. Здесь обратились к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении концепции.