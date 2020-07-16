Почти 1,7 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, за среду, 15 июля, в Казахстане коронавиурсная инфекция подтверждена еще у 1 674 человек, из них 811 симптомных больных и 863 бессимптомных носителя.

В Алматы и Атырауской области снова выявлено наибольшее количество случаев – 219 и 218 соответственно. Еще 204 случая подтверждено в столице. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 133 новых случая, в Западно-Казахстанской области – 101, в Карагандинской области – 100, в Северо-Казахстанской области – 95, в Алматинской области – 88, в Жамбылской области – 87, в Шымкенте – 76, в Кызылординской области – 74, в Павлодарской области – 63, в Актюбинской области – 53, в Костанайской области – 49, в Акмолинской области – 43, в Мангистауской области – 41, в Туркестанской области – 30.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 65 188 случаев заражения. По информации министра здравоохранения Алексея Цоя, которую он озвучил 14 июля на заседании правительства, умерли от коронавируса 396 человек. Кроме того, еще 101 зараженный, по данным на начало июля, умер от других болезней. Выздоровели 39 066 человек.

