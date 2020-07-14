Минздрав заявляет о стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане с ежесуточным приростом 1700-1800 случаев

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Для дальнейшей стабилизации ситуации проводится мониторинг эффективности мероприятий в регионах, направленных на борьбу с COVID-19.

«В Казахстане зарегистрировано 62 755 больных, из них получают лечение 25 448, выписано 35 911, умерших – 396. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась: 1700-1800 человек (выявляются – V) в сутки», - заявил Цой.

Для дальнейшей стабилизации эпидситуации, по его словам, ежедневно проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий в регионах по 17 индикаторам.

«Дополнительно принято решение по включению еще 4 индикаторов, 2 из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятия социальной напряженности посредством работы со СМИ, а также своевременной отработки жалоб населения. Также 2 других будут показывать мониторинг лекарственных средств и работу единого дистрибьютора на заявки медорганизаций», - пояснил глава Минздрава.

По его информации, согласно рейтингу, «две области занимают первую позицию» – это Северо- Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, «в которых достигнуты 9 целевых индикаторов из 17». Второе место занимают пять областей и Шымкент, где достигнуто 8 индикаторов, на третьем месте находятся три области и Алматы – здесь достигнуто 7 индикаторов. Последнее место занимает Атырауская область, которая выполнила 5 индикаторов из 17, проинформировал Цой.