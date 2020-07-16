Заявки на выплату 42 500 тенге казахстанцы смогут подать до 1 сентября

С пятницу, 17 июля, в Казахстане начнут принимать заявки на выплату 42 500 тенге. В этот раз список тех, кто может на него претендовать, меньше. При этом министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов призывает граждан не подавать заявки по несколько раз и не торопиться, так как прием заявок продлится до 1 сентября.

«Просьба ко всем казахстанцам – подавать заявления один раз. Не стоит его подавать несколько раз или на каждом портале, каждом Telegram-боте. Это создаст нагрузку на порталы, будут созданы ограничения для других лиц. В прошлый раз было подано 18 млн раз, поэтому на этот раз мы сделали так, что второе заявление проходить не будет», - попросил Нурымбетов.

Кроме того, отметил он, в этот раз Минтруда увеличило сроки подачи заявки, чтобы не создавать ажиотаж, как это было в прошлый раз.

«Не будет такой даты, до которой мы должны успеть подать. Это выплата за июль месяц. Все указанные каналы связи будут работать до 1 сентября. То есть вы еще месяц плюс можете всегда подать заявку», - заверил министр.

Нурымбетов напомнил, что на выплату 42 500 смогут претендовать пять категорий граждан. Это работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству; индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ; физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа.

«Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов», - уточнил он.

Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер. В их числе работники организаций, ИП и те, кто занимается частной практикой, чья деятельность не приостановлена из-за карантина; граждане, находящиеся в трудовом оплачиваемом или социальном отпуске; плательщики ЕСП, у которых нет ни одной выплаты в первом полугодии 2020 года; получатели пенсий и пособий.