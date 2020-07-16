В Алматы решили отказаться от деления стационаров на инфекционные и провизорные

В Алматы приняли решение отказаться от деления стационаров на инфекционные и провизорные и просто разделили госпитали на три эшелона – те, куда будут доставлять самых тяжелых пациентов и тяжелых. Кроме того, в городе начали готовить санатории под стационары, сообщил в четверг в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров.

«Непростая эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса требует от нас решительных действий и выработки новой стратегии борьбы с инфекцией, как на амбулаторном, так и на стационарном уровне. В этой связи мы меняем подходы в управлении потоками пациентов. В частности, мы отходим от принципа деления клиник на провизорные и инфекционные профиля. Потому что практически у всех пациентов, поступающих в провизорные стационары, подтверждается диагноз коронавирусная инфекция, соответственно, деление пациентов между провизорными и инфекционными стационарами уже не имеет особого значения», - сказал Надыров.

По его словам, деление на инфекционные и провизорные стационары было актуально в первые месяцы, когда «процент зараженных был относительно невысокий». А на данный момент такое ранжирование «уже не имеет смысла». К тому же больных коронавирусом и пневмонией по протоколу, утвержденному Минздравом, лечат одинаково. Таким образом, новая стратегия управления здравоохранения акимата Алматы заключается в том, чтобы госпитализировать пациентов в зависимости от степени тяжести болезни.

«Мы разделили наши стационары на три эшелона. В первый эшелон вошли клиники, которые имеют более подготовленную материально-клиническую базу: отделения реанимации и палаты интенсивной терапии. Это пять клиник – Центральная городская клиническая больница, больница скорой неотложной медпомощи, взрослые и детские клинические инфекционные больницы, в том числе, модульная инфекционная клиника, а также городская больница №1. Таким образом, коечная мощность клиник, которые готовы принять самых тяжелых пациентов, составляет 1850», - сказал Ныдыров.

В перечень клиник второго эшелона вошли 16 перепрофилированных медорганизаций с общей мощностью 1875 коек. И к объектам третьего эшелона отнесено две организации с коечной мощностью 1350 коек, из которых 1000 коек приходится на «Халык Арену».

«На базе данного комплекса в ближайшее время будут открыты полноценные реанимации на 60 коек, которые будут оснащены необходимым медоборудованием. После чего данный комплекс сможет принимать пациентов с более сложным течением», - также добавил глава управления здравоохранения.

Кроме того, в планах властей еще увеличить количество коек (а на сегодня общая коечная мощность – 5 092 койки, из которых заняты 60% – V), перепрофилировав санатории «Казахстан» и «Коктем».

«На данный момент завершаются все подготовительные вопросы, и на следующей неделе они будут готовы к приему пациентов. Также нами проводится работа по подготовке к оснащению психоневрологического центра, на базе которого будут развернуты 450 коек инфекционного профиля. Этот объект находится на стадии завершения строительных работ, он в Турксибском районе. В планах на базе данного центра развернуть полноценную клинику, которая буде готова принимать как реанимационных пациентов, так и других пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести», - заключил Надыров.