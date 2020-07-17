1,7 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 1 707 человек, из них с симптомами болезни – 925, бессимптомные носители – 782.

В Алматы подтверждено 282 новых случая, в столице – 214, в Атырауской области – 181, в Восточно-Казахстанской области – 130, в Карагандинской области – 128, в Западно-Казахстанской области – 108, в Кызылординской области – 93, в Жамбылской области – 89, в Павлодарской области – 83, в Северо-Казахстанской области – 65, в Алматинской области – 57, в городе Шымкент – 55, в Мангистауской области – 53, в Костанайской области – 53, в Актюбинской области – 51, в Акмолинской области – 45, в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 66 895 случаев коронавируса с 13 марта. По этому показателю Казахстан обошел Беларусь и переместился на второе место среди постсоветских стран по числу официально зарегистрированных случаев COVID-19.

Скончалось от последствий вируса на конец прошлой недели 375 человек, во вторник министр здравоохранения Алексей Цой называл цифру 396, еще 101 (данные на начало июля) зараженный коронавирусом умер от других болезней. Выздоровели в Казахстане 40 256 человек.