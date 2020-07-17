Fly Arystan запустил услугу по доставке медикаментов

Лоукостер Fly Arystan также заявил о намерении перевозить по Казахстану медикаменты для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

«Первый казахстанский лоукостер Fly Arystan будет перевозить медикаменты по Казахстану. Новая услуга по перевозке коммерческой корреспонденции будет доступна с 18 июля, посылки можно отправлять из города Алматы в Павлодар, Костанай, Семей и Караганду, из Нур-Султана – в города Семей, Костанай и Актау», - сообщили в авиакомпании.

В частности, казахстанцы смогут отправлять посылки с лекарствами, вес посылок – не более 3 кг. Оплачивать и передавать медикаменты необходимо через агентов авиакомпании Air Astana в аэропортах столицы и Алматы. Забирать посылки необходимо в аэропорту города получателя через час после прибытия рейса и в течение одного часа. Стоимость услуги – от 2 800 тенге.

«К перевозке допускаются: маски, перчатки, костюмы; сухие лекарства в упаковке завода-производителя; препараты в ампулах в упаковке завода-производителя, дополнительно упакованные в полиэтиленовый пакет; перевязочные материалы (бинты, пластыри); шприцы и системы в упаковке производителя. Согласно требованиям безопасности к перевозке не принимаются: лекарства в жидком виде, биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты, требующие температурного режима, и медикаменты, упакованные с хладагентом», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, первыми услугу по перевозке лекарств по Казахстану запустила авиакомпания Air Astana, а затем авиакомпания SCAT.