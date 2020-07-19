Предполагаемая стоимость каждого автомобиля составляет 3,95 млн. тенге
Комитет госинспекции Минсельхоза хочет купить 20 легковых авто за 79 млн. тенге вопреки запрету Токаева
Фото с сайта agroinfo.kz

Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ в АПК) министерства сельского хозяйства хочет купить 20 легковых автомобилей за 79 млн. тенге вопреки обещанию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева не тратить бюджетные деньги на дорогие автомобили и мебель, сообщает агентство КазТАГ.

«Заказчик – ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – легковой, класс В, механическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см; цена за единицу – Т3,95 млн; количество – 20 штук; плановая сумма – Т79 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок 14 июля.

Предварительный прием заявок на конкурс стартует 28 июля в 15.01 и продлится до 15.01 12 августа.

В начале мая президент Токаев сообщил в интервью газете «Егемен Қазақстан», что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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