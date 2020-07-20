Минздрав зарегистрировал за прошлую неделю еще 210 смертей от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана за минувшую неделю зарегистрировало еще 210 случаев смерти от последствий коронавируса, а общее число умерших от него выросло до 585.

По данным ведомства, больше всего смертей зарегистрировано в столице – 114, а их общее число с начала эпидемии выросло до 195.

В Алматинской области подтверждено 19 новых случаев смерти от последствий COVID-19, общее число жертв пандемии в регионе увеличилось до 23. В Туркестанской области зарегистрировано 18 смертей. Общее число случаев смерти в регионе достигло 36. В Мангистауской области подтвердили 11 случаев смерти. Общее количество погибших от последствий коронавируса в регионе составило 23.

В Актюбинской области зарегистрировали 9 смертей, а общее число умерших выросло до 18. В Павлодарской области умерло 8 человек, общее количество смертей увеличилось до 23. В Акмолинской области и Шымкенте подтвердили по 7 случаев смерти, а общее число умерших в обоих регионах выросло до 31.

В Карагандинской области зарегистрировано 6 смертей, общее число смертельных случаев от последствий коронавируса достигло 81. В Атырауской области скончалось 5 человек, общее число жертв эпидемии выросло до 18. В Жамбылской области зарегистрировано 4 смерти (7 всего), в Северо-Казахстанской области умерло 2 человека (8 всего).

По данным Минздрава, ни одного нового случая смерти на минувшей неделе не подтвердили в Алматы, где больше всего заболевших в Казахстане, а также в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.

Данные о смертности от коронавируса в Казахстане Минздрав публикует раз в неделю и с задержкой – сначала каждый случай смерти исследует специальная комиссия, решая, был ли коронавирус причиной смерти или сопутствующим заболеванием. На начало июля 101 человек, зараженный COVID-19, умер от других болезней.

С 1 августа Минздрав объединит статистику по коронавирусу и пневмониям, которые унесли жизни 628 человек в июне и 1 555 человек в первой половине июля.