В России у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от COVID-19, выработался иммунитет

У всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину, через несколько дней появляется иммунитет к коронавирусу, заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита – буквально через несколько дней», - сказала Смолярчук, отвечая на вопрос, как быстро после вакцинации вырабатывается иммунитет, добавив, что через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты.

Первую группу добровольцев выписали еще 15 июля, вторая группа была выписана в понедельник, 20 июля. Однако пока неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки – на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», - отметила Смолярчук.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

Между тем руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков считает, что массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции в России может не понадобиться.

«В России наблюдается ситуация, когда большое количество людей получают иммунитет от COVID-19 естественным путем. Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию, мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в самом пострадавшем от вируса городе порядка 60% населения получили коллективный иммунитет. Это означает, что вакцина становится запасным вариантом, скорее всего, ее массовое производство не понадобится», - заявил Волчков РИА Новости.