Минздрав продолжает работу по регистрации QazVac Всемирной организацией здравоохранения

Вопрос регистрации казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции QazVac Всемирной организацией здравоохранения не сходит с повестки дня, но когда это произойдет, министр здравоохранения Акмарал Альназарова не знает.

«Дедлайнов (по регистрации вакцины – В.) конкретных нет. Потому что сейчас это зависит от дополнительного ввода третьей линии (на заводе – В.). Соответствующие средства выделены, работы ведутся. Это достаточно долгий процесс, но работы идут», - заявила Альназарова.

Она напомнила, что ВОЗ рассматривала заявку Казахстана по регистрации вакцины QazVac. Но чтобы сертифицировать вакцину, нужны дополнительные условия. В частности, строительство дополнительной линии производства на заводе.

«Эти работы сейчас ведутся, поэтому вопрос с повестки дня не сходит. В целом, я думаю, эту работу мы должны довести до логического завершения», - подчеркнула глава Минздрава.

При этом, уточнила министр, на заводе продолжают выпускать другие препараты, в том числе планируется производить вакцину от ящура. При необходимости предприятие готово выпускать вакцины от коронавируса в необходимых объемах.

Завод по производству отечественной вакцины запустили в июле 2021 года в Жамбылской области. На его строительство было выделено порядка 9 млрд тенге. Ранее Минздрав ожидал, что вакцина QazVac получит регистрацию ВОЗ не раньше конца 2022 года. Как заявляла занимавшая тогда пост министра Ажар Гиният, для этого Казахстану необходимо довести национальный регулятор до третьего уровня. В январе 2024 года теперь уже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова говорила, что ВОЗ не одобрила казахстанскую вакцину от коронавируса из-за отсутствия полного цикла производства, но работа в этом направлении ведется. В частности, сообщала Есмагамбетова, «завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет готовиться биомасса». А полное завершение строительства и получение GMP-сертификата позволит Казахстану получить сертификат ВОЗ не только на вакцину от коронавируса, но и на другие вакцины.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса, которая продолжалась более трех лет.