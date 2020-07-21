Данный механизм показал свою эффективность
Специальный порядок госзакупок продлен до 1 октября – Минфин
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Тамара Вааль, Vласть

Министерство финансов приняло решение продлить специальный порядок государственных закупок до 1 октября, так как данный механизм показал свою эффективность. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Ерулан Жамаубаев.

«Учитывая эффективность специального порядка, его действие продлено до 1 октября 2020 года», - сказал Жамаубаев.

Он напомнил, что с введением спецпорядка на первом этапе государственные закупки товаров осуществляются упрощенно и только среди отечественных товаропроизводителей. Лишь в случае отсутствия заявок закупки таких товаров осуществляются среди остальных поставщиков. Перечень казахстанских производителей и товаров, которые они производят, определяются на межведомственной комиссии по госзакупкам, на основе сведений министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«На сегодня через спецпорядок у отечественных товаропроизводителей закуплено товаров на сумму свыше 62 млрд тенге. Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге. Также в рамках спецпорядка приняты антикризисные меры, оперативно закуплены работы по «Дорожной карте занятости», а также сезонные работы на 955 млрд тенге», - привел данные глава Минфина.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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