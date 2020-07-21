Но сначала нужно объединить статистику по пневмонии и коронавирусу
Минздрав рассматривает вопрос выплаты компенсации заболевшим пневмонией медикам и их семьям
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Медики, которые заразились пневмонией на работе, возможно, смогут получить компенсации от государства, наравне с теми, кто заболел коронавирусной инфекцией. В данный момент Минздрав рассматривает этот вопрос, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Алексей Цой.

«Сейчас мы данные подходы рассматриваем, если они будут объединены в общую графу. Данный момент (по выплатам – V) требует изменений в действующем нормативно-правовом акте. Мы с нашими коллегами этот вопрос обсуждаем. Много поправок. Этот вопрос на рассмотрении», - заверил Цой.

При этом он объяснил, что законодательно компенсация выплачивается только тем медицинским работникам, которые заболели коронавирусной инфекцией на рабочем месте, как и тем, кто скончался от COVID-19, заразившись на работе.

«Других нормативных актов сейчас нет. Но мы данный вопрос рассматриваем, объединение статистики, когда объединятся и у нас будет четкий шифр. Данный подход мы сейчас рассматриваем», - еще раз подчеркнул министр.

Цой также сообщил, что по данным, которые есть у Минздрава, сейчас «подтвержденных случаев заражения медработников коронавирусом, которые были получены на рабочих местах, 123 и 59 летальных случаев».

«Это те списки, которые поступили из регионов. Сейчас регионы прорабатывают по каждому медработнику, их количество, возможно, увеличится. Но пока это то, что имеем на центральном уровне», - резюмировал он.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил выплачивать медикам, заразившимся коронавирусом, компенсацию в 2 млн тенге, а семьям погибших врачей – по 10 млн тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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