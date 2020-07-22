Общее число случаев превысило 75 тысяч
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Почти 1,7 тыс. новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом у 942 выявленных заболевших симптомы КВИ проявились, у 743 – бессимптомная форма.

В Алматы подтвержден 241 новый случай, в Восточно-Казахстанской области – 238, в столице – 213, в Карагандинской области – 175, в Кызылординской области – 115, в Атырауской области – 109, в Западно-Казахстанской области – 87, в Северо-Казахстанской области – 82, в Павлодарской области – 68, в Акмолинской, Алматинской и Костанайской областях – по 54 новых случая, в Актюбинской области – 50, в Мангистауской области – 49, в Жамбылской области – 42, в Шымкенте – 38 и в Туркестанской области – 16.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 75 153 случая заражения коронавирусом, умерли, по данным Минздрава на 21 июля, 610 человек, еще 150 летальных случаев находятся на рассмотрении комиссий. На начало июля 101 человек, зараженный COVID-19, умер от других болезней. Выздоровели 46 790 человек.

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