МСХ передаст Минздраву 24 ветлаборатории для ПЦР-тестирования в сельской местности

Министерство сельского хозяйства временно передаст министерству здравоохранения помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19 в сельской местности, сообщается на сайте МСХ.

«Медицинские и ветеринарные лаборатории во всем мире имеют равнозначные статусы, поэтому международные организации в области ветеринарии и медицины, в том числе МЭБ, ФАО и ВОЗ, в период пандемии рекомендуют использовать потенциал ветлабораторий в борьбе с короновирусной инфекцией. В этой связи для расширения мощностей ПЦР-тестирования Минздраву с 1 августа будет предоставлен доступ к специализированным помещениям в 24 ветеринарных модульных лабораториях, расположенных в 11 регионах Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все передаваемые помещения расположены на вторых этажах лабораторий и соответствуют требованиям к работе со II-IV группами патогенности микроорганизмов: имеют отдельные входы, санитарные пропускники и боксы биологической безопасности. Кроме того, для проведения диагностических исследований в отдаленных районах будет использована передвижная ветлаборатория.

Вместе с помещениями и передвижной лабораторией МСХ передаст Минздраву 26 комплектов ПЦР-оборудования и отправит 67 специалистов республиканской ветлаборатории и Национального аграрного научно-образовательного центра, «имеющих навыки диагностики особо опасных инфекций, общих для человека и животных».

«Стоит отметить, что метод ПЦР-диагностики инфекционных болезней животных практически не отличается от ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Разница только в используемых тест-системах. Поэтому во многих ведущих странах мира используют потенциал ветеринарных лаборатории в борьбе с пандемией COVID-19», - подчеркнули в Минсельхозе.

21 июля на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что дефицит мощности ПЦР-тестирования в Казахстане составляет 8 тыс. исследований в сутки, и чтобы выровнять ситуацию в регионах, он предложил использовать возможности лабораторий ветеринарной службы.