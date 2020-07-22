625 тыс. казахстанцам автоматически продлили назначение АСП

«625 тыс. казахстанцам из 121 тыс. семей автоматически продлили назначение адресной соцпомощи без их обращения в госинстанции. Также 13 тыс. людей подали заявки на получение адресной соцпомощи через портал eGov.kz. Это граждане, которые не являлись получателями АСП во II квартале», - сообщили в ведомстве.

Ранее Минтруда был принят приказ, предусматривающий продление с 1 июля адресной соцпомощи в III квартале тем гражданам, которые получали АСП во II квартале, чтобы исключить массовое скопление людей в акиматах и центрах занятости и минимизировать таким образом риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. Это было сделано по поручению премьер-министр Аскара Мамина, которое он дал на заседании правительства 14 июля.

«При первичной подаче заявления сотрудники центров занятости проверили документы в информационных базах госорганов. При этом участковые комиссии проверили данные заявителей посредством мессенджеров, не проводя выездные обследования», - отметили в министерстве.

При этом при продлении АСП не учитывались некоторые виды доходов. Так, при исчислении совокупного дохода за II квартал не рассматривался доход независимых работников в размере 25-кратного месячного расчетного показателя в связи с уплатой единого совокупного платежа и социальная выплата на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия режима чрезвычайного положения. Кроме того, не были учтены денежные выплаты, выделенные на продуктово-бытовые наборы и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период ЧП.

Ранее получателям АСП I квартала пролонгировали назначение выплат во II квартале в связи с действием на тот момент режима ЧП. Тогда за II квартал 561 тыс. казахстанцев получили АСП автоматически, не обращаясь в государственные инстанции.