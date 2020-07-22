Горздрав Алматы заявляет о снижении более чем в два раза количества пациентов с пневмонией

В Алматы количество пациентов, госпитализируемых с пневмонией, сократилось более чем в два раза, сообщил в ходе онлайн-брифинга в среду руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

По словам Надырова, с начала года было пролечено порядка 6 175 пациентов с пневмонией, основной рост числа заболевших отмечался с момента послабления карантинных мер и снятия блокпостов.

«На сегодняшний день отмечается стабилизация ситуации. Если на пике у нас число госпитализированных с пневмонией составляло до 300 человек в сутки, сейчас госпитализация снизилась более чем в два раза и не превышает 133 случаев в сутки», - сообщил руководитель ведомства.

По его словам, также отмечается стабилизация ситуации на амбулаторном уровне: число обратившихся в поликлиники пациентов с пневмонией в этом месяце снизилось в 2 раза: с 1 тыс. обращений до 480 обращений в сутки.

«Также отмечается снижение количества вызовов скорой помощи. Если на пике заболеваемости, то есть в конце июня - начале июля количество вызовов достигало до 3 тыс., то сегодня данный показатель не превышает 1800. То есть снижение произошло более чем в 3 раза», - добавил Надыров.