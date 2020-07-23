Минздрав разрабатывает план по ослаблению карантина в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает план по ослаблению карантина и представит его в ближайшее время, сообщил глава ведомства Алексей Цой в эфире телеканала «Хабар 24».

«Сейчас мы разрабатываем план. Буквально в ближайшее время мы хотим озвучить данные подходы. Подключаем международный опыт, очень много экспертов подключено. Как страны выходили из карантина, какие меры. Понятно, что послабление не будет сразу», - цитирует Цоя агентство «Казинформ».

Министр подчеркнул, что послабления будут вводиться поэтапно, будут оценивать эпидситуацию, в том числе и в каждом регионе.

«Возможны какие-то интервенции по системе здравоохранения, возможны локдауны выходного дня. Есть разные методы – дистанцирование, ограничение на рабочих местах. Процент работающих очно или в дистанционном формате. Очень много различных есть методов, которые сейчас примеряются в мире для того, чтобы сдерживать (распространение коронавируса – V)», - отметил Цой.

Он добавил, что если ко 2 августа ситуация «будет стабильная, как сейчас, динамика по улучшению показателей», то Минздрав будет рассматривать вопрос открытия детских садов и образовательных учреждений.

«Если вдруг будут вспышки либо неизвестные процессы в риске повышения заболеваний и смертности, конечно, мы будем предлагать правительству продлевать (запрет на их деятельность – V), - отметил глава Минздрава. - Пока мы видим, что ситуация стабилизировалась. На третью, на четвертую неделю мы увидим только эффект первого двухнедельного карантина. Потому что 14 дней – инкубационный период, после него мы уже можем видеть эффект первого карантина. В середине августа мы увидим эффект от четырехнедельного карантина, тогда уже можно делать какие-то корреляции в действиях».