Более 1600 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за 22 июля в Казахстане коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 646 человек, из них с симптомами болезни – 868, бессимптомных носителей – 778.

В столице подтверждено 236 новых случаев, в Алматы – 216, в Восточно-Казхастанской области – 210, в Карагандинской области – 140, в Атырауской области – 138, ,в Западно-Казахстанской области – 99, в Северо-Казахстанской области – 99, в Кызылординской области – 77, в Алматинской области – 69, в Павлодарской области – 68, в Акмолинской области – 53, в Костанайской области – 52, в Жамбылской области – 48, в Мангистауской области – 47, в Актюбинской области – 39, в Шымкенте – 36, в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 76 799 случаев, умерли, по данным Минздрава на 21 июля, 610 человек, еще 150 летальных случаев находятся на рассмотрении комиссий. На начало июля 101 человек, зараженный COVID-19, умер от других болезней. Выздоровели 48 220 человек.