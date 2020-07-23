В Алматы две гостиницы перепрофилируют под клиники для пациентов с коронавирусом

В Алматы две гостиницы турецкой компании Rams Qazaqstan перепрофилируют под клиники для тяжелых больных с коронавирусом. Об этом на онлайн-брифинге сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев.

«Вчера состоялся разговор с акционерами турецкой компании Rams Qazaqstan. Вы знаете, это строительная компания, которая успешно работает в нашем городе. Они вышли с предложением, у них есть две гостиницы свои в городе, если мы разрешим и дадим лицензию, то до 1 октября они готовы полностью эти две гостиницы переоборудовать под клинику для лечения COVID со всем оборудованием, с приглашением турецких врачей», - сказал Сагинтаев.

Он пообещал, что соответствующие разрешения будут выданы, чтобы перепрофилировать гостиницы под клиники и тем самым подготовиться к возможной волне коронавируса осенью. Эти две клиники будут относиться к первому эшелону медучреждений, где лечат тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

Также Сагинтаев сообщил, что в городе планируется построить еще одну клинику, «также в сжатые сроки».

«Соответствующие средства мы уже нашли, предусмотрели. Сейчас идет обсуждение со специалистами, главврачами, где должно быть размещено, построено и в какой форме. Есть мнение – рядом с действующими большими многопрофильными клиниками или же расположить там же, где находится уже действующая модульная клиника. Где-то на 300 койко-мест мы готовим. После обеда у меня будет совещание, и мы примем окончательное решение. С момента старта рассчитываем где-то числа 10-15 сентября также должны поставить эту клинику в строй», - заявил аким города.