Им будет направляться sms с соответствующей ссылкой
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Выдачу казахстанцам свидетельств о смерти родственников переведут в проактивный формат
Фото Дулата Есназара

Председатель межведомственная комиссия по вопросам оказания государственных услуг, первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поручил перевести выдачу свидетельств о смерти в проактивный формат, сообщается на сайте министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как он отметил, это исключит необходимость посещения гражданами моргов и больниц.

«Необходимо максимально упростить этот процесс и перевести его в проактивный формат. Чтобы уже в морге все данные были внесены в информационную систему министерства здравоохранения и затем в базу данных ЗАГСа. Тем самым все сформируется онлайн, а родственникам умершего будет направлено sms со ссылкой на справку о смерти. И людям не нужно будет совершать лишние действия, и они смогут посвятить это время на прощание с близким человеком», - сказал Мусин.

Сейчас гражданам приходится сначала получать справку о смерти в морге, затем обращаться в ЦОН для получения свидетельства о смерти, процесс занимает 1 рабочий день.

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