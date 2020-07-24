Токаев провел совещание по происшествиям в Карагандинской и Туркестанской областях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством своей администрации, акимами Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаев, написал в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

«В результате своевременных действий ситуация в указанных населенных пунктах стабилизировалась, предпосылок к повторению беспорядков не имеется. Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности», - написал Уали.

В то же время Токаев поручил обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов.

«Что касается задержанного жителя города Сатпаева, подозреваемого в совершении насилия в отношении несовершеннолетней девочки, то правоохранительным органам дано поручение провести объективное расследование с полным информированием общественности о его итогах», - отметил пресс-секретарь президента.