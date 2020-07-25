Каспийского тюленя включат в Красную книгу Казахстана

В комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологи Казахстана рассмотрели вопрос о включении каспийского тюленя в Красную книгу страны, сообщил пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет.

«24 июля комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики посредством видеоконференцсвязи проведено заседание межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства, с участием представителей учреждения «Институт гидробиологии и экологии» и ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических исследований». На заседании комиссии рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных», - сообщил Дилдахмет на своей странице в Facebook.

По итогам заседания это предложение было одобрено. Как отметил пресс-секретарь комитета, «это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем».

Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах.