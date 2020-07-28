Карантин в Казахстане начнут смягчать с 3 августа

Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства во вторник заявил, что с 3 августа в Казахстане начнется поэтапное ослабление карантина.

По его словам, с 3 августа «при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования, при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности» будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей с ограничением по времени и дням, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков в группах не более 5 человек, детских дошкольных учреждений в режиме дежурных групп. Также разрешат работать салонам красоты, парикмахерским, центрам и салонам, оказывающим косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра – по предварительной записи.

Вместе с тем сохранится дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников. Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек, перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более трех человек.

Заполняемость общественного транспорта будет не более 50%, а работать он будет с соблюдением ограничений по времени, масочного и санитарно-дезинфекционного режима и с кондукторами, которые будут контролировать соблюдение всех требований.

Цой отметил, что необходимо сохранить запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, ресторанов, баров, ночных и игровых клубов, объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, а также на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков и религиозных объектов. Также будет сохранен запрет на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, движение междугородних автобусов (микроавтобусов).

Кроме этого, по словам министра, должен быть соблюден принцип дистанционного обучения школьников и студентов и усилена ответственности бизнеса – за соблюдение зонирования, разметок и заполняемости объектов, с усилением контроля. При этом все эти меры «должны сопровождаться усиленной информационно-разъяснительной работой с населением по всем информационным каналам».

«Четкое соблюдение рекомендуемых мер позволит нам не только стабилизировать ситуацию, но и добиться снижения темпов прироста. В данной связи прошу Вашего одобрения для вынесения выработанных подходов на государственную комиссию», - обратился Цой к премьер-министру Аскару Мамину.

В целом, как сообщил министр, за 3 недели карантина «показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99», а «процент занятости коек снизился с 90% до 47%».

«Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер», - отметил глава Минздрава.

Также отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки. Также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», - заявил Цой.

Он подчеркнул, что дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID-19 зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики.

«В частности, эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% - от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий. Остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30%), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40%)», - пояснил глава Минздрава.

«Нам необходимо улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Сегодня министерством здравоохранения представлен план поэтапного снятия карантинных мер. С учетом складывающейся динамики в течение этого месяца, мы рассмотрим данный план на заседании государственной комиссии и примем соответствующие решения», - сказал в свою очередь Аскар Мамин.