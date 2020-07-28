Соответствующее постановление подписал премьер-министр
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Военные медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в Казахстане, получат надбавки к зарплате
Фото Жанары Каримовой

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 23 июля подписал постановление «О внесении дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», которым устанавливается размер надбавок к зарплате военным медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Они, как и обычные медики, поделены на три группы риска. Для первой группы риска надбавки установлены в размере 20 минимальных заработных плат или 850 тыс. тенге; для второй группы риска – 10 МЗП или 425 тыс. тенге, для третьей группы – 5 МЗП или 212,5 тыс. тенге. Порядок установления надбавки определяется уполномоченным органом в области здравоохранения.

«Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года», - говорится в документе, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов «Әділет».

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