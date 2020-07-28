208 смертей от коронавируса зарегистрировал Минздрав за минувшую неделю

За прошедшую неделю с 20 по 26 июля в Казахстане зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, больше всего умерших от КВИ в Карагандинской области – 56. В Алматы скончались 38 человек, в Жамбылской области – 28, в Восточно-Казахстанской области – 23, в Западно-Казахстанской области – 12, в Алматинской области и в столице – по 10 пациентов, в Мангистауской области – 8, в Акмолинской области – 7, в Северо-Казахстанской области – 6, в Атырауской области – 4, в Костанайской области – 3, в Туркестанской области – 2, в Актюбинской области – 1.

Ни одного случая смерти не зарегистрировано в Шымкенте и Павлодарской области.

Всего на 26 июля в Казахстане зарегистрировано 793 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Еще 319 человек, зараженный COVID-19, умерли от других болезней, по данным Минздрава на 23 июля.

Данные о смертности от коронавируса в Казахстане министерство здравоохранения публикует раз в неделю и с задержкой – сначала каждый случай смерти исследует специальная комиссия, решая, был ли коронавирус причиной смерти или сопутствующим заболеванием.

С 1 августа Минздрав объединит статистику по коронавирусу и пневмониям, которые унесли жизни 628 человек в июне и 1 555 человек в первой половине июля.