Регулятор пообещал держать ее в диапазоне 0-0,25%, пока экономика не восстановится
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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
ФОТО REUTERS

ФРС США оставила базовую ставку без изменений – 0-0,25% и пообещала держать ее на этом уровне, пока экономика не восстановится от последствий пандемии коронавируса, сообщает РБК.

«Комитет намерен удерживать этот целевой уровень до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика прошла через последние события и находится на пути к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности», - сказано в сообщении ФРС.

Глава ФРС Джером Пауэлл указал неопределенность в экономике, учитывая, что «США вступили в новую фазу пандемии», а «полное восстановление маловероятно до тех пор, пока люди не почувствуют себя в безопасности».

Федрезерв начал снижать процентную ставку в марте – сначала с 1,5-1,75% до 1-1,25%, потом до текущего уровня 0-0,25%. Держать ставку на этом уровне регулятор намерен до 2022 года. По прогнозу ФРС, ВВП США упадет в 2020 году на 6,5%, но вырастет на 5% в 2021-м и на 3,5% – в 2022-м. Инфляция составит 1% в этом году, 1,5% – в 2021-м и 1,7% – в 2022-м.

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