Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч

В мире коронавирусом заразились уже более 16,9 млн человек, умерли 664,9 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США число заразившихся достигло 4,42 млн, скончались более 150 тыс. человек. В Бразилии уже более 2,5 млн заболевших и 90,1 тыс. умерших. В Индии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, умерли порядка 34,2 тыс.

В России зарегистрировано 827,5 тыс. случаев заражения и 13,6 тыс. летальных случаев; в ЮАР – 471,1 тыс. случаев заражения и порядка 7,5 тыс. летальных исходов; в Мексике заразились почти 402,7 тыс. человек и порядка 44,9 тыс. скончались. В Перу число инфицированных превысило 395 тыс., умерли 18,6 тыс.; в Чили зарегистрировано более 351,5 тыс. случаев заражения и около 9,3 тыс. летальных случаев; в Великобритании число заразившихся превысило 303 тыс., а умерших – 46 тыс.; в Иране 298,9 тыс. заразившихся и 16,3 тыс. умерших.