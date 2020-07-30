В Казахстане предлагают разработать нацсистему распространения знаний в сельском хозяйстве

Национальный аграрный научно-образовательный центр предлагает разработать систему распространения знаний в сельском хозяйстве, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана. Как отметил председатель правления НАО «НАНОЦ» Толеутай Рахимбеков, многие сельхозтоваропроизводители не имеют специального образования и нуждаются в информации о технологиях в зависимости от природно-климатических условий конкретного года.

НАНОЦ разработан проект концепции развития национальной системы распространения знаний «экстеншн» в сфере агропромышленного комплекса на 2020-2025 годы.

«В целях обеспечения человеческого капитала и внедрения технологий сельскохозяйственными товаропроизводителями предусматривается усовершенствование программы по распространению знаний, в частности, увеличить количество Центров распространения знаний и объем консультационных и образовательных услуг, содействовать распространению инноваций и технологий, и связать научно-исследовательскую, образовательную деятельность с субъектами АПК, а также привлекать к участию бизнес-структуры», - отметил Рахимбеков.

По его словам, такие центры распространения знаний должны стать связующим звеном между интеграцией науки, образования и агробизнеса.

«Сюда должны приходить сельчане со своими проблемами. Здесь ученые должны получать задания на проведение научных исследований, а университеты – требования к кадрам», - отметил он.

В настоящее время в Казахстане производством сельскохозяйственной продукции занимается более 245 тыс. действующих сельскохозформирований, но большинство сельхозтоваропроизводителей либо не имеют специального образования, либо их профессиональные навыки сосредоточены лишь в отдельных узкоспециализированных отраслях сельского хозяйства.

Создать нацсистему распространения знаний «экстеншн» предлагается на базе высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций, опытно-производственных хозяйств и частного бизнеса. Единым оператором выступит НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр». На республиканском уровне задействовать Казахский национальный аграрный университет, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. На областном уровне – центры распространения знаний создать на базе научно-исследовательских институтов, сельскохозяйственных опытных станций и опытных хозяйств, на районном – сельские консультационные центры на базе аграрных колледжей и базовых хозяйств.

Также, по словам Рахимбекова, обсуждается вопрос передачи в доверительное управление частному бизнесу некоторых опытных станций. С 2002 года в частную собственность их было передано около 30-ти, но практически ни одно приватизированное предприятие сейчас не занимается наукой.

«С другой стороны следует рассмотреть возможность привлечения передовых частных агроформирований в качестве опытных станций. Они участвовали бы в научных исследованиях, исследованиях магистрантов и докторантов, прохождении практик студентов, распространении знаний», - отметил он.