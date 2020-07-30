120 млрд тенге дивидендов выплатит «Самрук-Казына» правительству

В ближайшие две недели фонд «Самрук-Казына» выплатит правительству Казахстана 120 млрд тенге дивидендов, сообщил в четверг в ходе брифинга соуправляющий директор фонда по финансам Ернар Жанадил.

По его словам, операционные расходы и капитальные затраты сокращены на 429 млрд тенге, при этом по итогам 2019 года получена чистая прибыль в размере 206 млрд тенге, что позволяет выплатить прибыль государству.

«Как непосредственный плательщик дивидендов, с учетом поручения президента, фонд направляет всю полученную прибыль государству. 49 млрд тенге, вырученные от дополнительного размещения акций «Казатомпрома» в 2019 году, были направлены сразу же в Нацфонд. По итогам 2019 года фонд направит правительству дивиденды в размере 120 млрд тенге. Оставшиеся средства будут направлены на финансирование социальных объектов в городах Туркестан и Нур-Султан согласно поручению правительства как единственного акционера фонда», - сообщил Жанадил, отметив, что деньги правительству будут направлены в течение двух недель.

Кроме того, сообщил он, чистый доход по итогам 6 месяцев 2020 года превысил 212 млрд тенге, что «на 73% ниже факта аналогичного периода прошлого года, но выше на 241% плановых значений на полугодие». По предварительной оценке, консолидированная чистая прибыль по итогам 2020 года ожидается на уровне 421 млрд тенге, что выше плана на 152%.