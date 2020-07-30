Сменился ответсекретарь министерства здравоохранения Казахстана

Как сообщается на сайте Акорды, распоряжением президента Ботагоз Жакселекова освобождена от должности ответственного секретаря Минздрава, а на эту должность другим распоряжением главы государства назначена Асем Нусупова.

Асем Нусуповой 45 лет. Окончила Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, магистр экономики со специализацией «Экономика и менеджмент», аспирантуру КазГУ и аспирантуру Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Лондонскую школу экономики и политических наук (Великобритания) по программе «Современные проблемы глобальной политики» и Джорджтаунский университет (Вашингтон, США). В разные годы работала в Совбезе, в администрации президента, занимала должности советника министра финансов, советника премьер-министра, была вице-министром здравоохранения, заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл», заместителем акима Восточно-Казахстанской области.