2,1 млн казахстанцев получили социальную выплату в связи с потерей дохода

2,1 млн казахстанцев получили социальную выплату в размере 42 500 тенге в связи с потерей дохода на период карантина, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 9.00 часов 31 июля принято более 2,3 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 2 млн 114 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 98 тыс. казахстанцев», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минтруда, 833,3 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате, 591,1 тыс. казахстанцев подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты, 326,4 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz, а 607 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков.

В разрезе категорий граждан: 833,3 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа, 194,6 тыс. заявлений поступило от работодателей, 1 млн 329,8 тыс. заявлений – от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Напомним, что прием заявлений на получение соцвыплаты будет продолжаться до 1 сентября. Накануне вице-министр страны Ералы Тугжанов сообщил, что за две недели карантина в августе казахстанцы также получат социальную выплату, но не в полном объеме, а половину суммы, то есть 21 250 тенге.