Скончалась президент Гражданского альянса Казахстана Салтанат Рахимбекова

Умерла президент Гражданского альянса Казахстана Салтанат Рахимбекова, она находилась в больнице с пневмонией.

Об этом сообщил в Facebook ее супруг, председатель НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков.

«Моя Салтанат навсегда покинула меня, покинула нас», - написал он.

Ранее, 11 июля, Рахимбеков писал, что его супруга находится в реанимации с пневмонией. Однако по его словам, врачи уверяли, что «это не из-за коронавируса».

Салтанат Рахимбекова родилась в 1965 году. Окончила Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» и Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Юрист». Доктор экономических наук. В разные годы работала советником акима Карагандинской области, советником министра охраны окружающей среды, советником председателя правления союза «Атамекен», в структуре министерства транспорта и коммуникаций, была первым вице-президентом Гражданского альянса Казахстана, председателем президиума Национальной палаты ЖКХ Казахстана, председателем правления Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global, управляющим директором АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», директором международной организации «EXPO & Women». С июня этого года занимала пост президента Гражданского альянса страны.