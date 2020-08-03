Ануар Джумадильдаев возглавил комитет казначейства Минфина

Ануару Джумадильдаеву 55 лет. Он окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. Был заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области, начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Минфина, заместителем председателя Налогового комитета, председателем Налогового комитета. В разные годы возглавлял комитет финансового контроля и комитет внутреннего государственного аудита, а также комитет по финансовому мониторингу министерства финансов. С 2019 года был председателем комитета внутреннего государственного аудита ведомства.