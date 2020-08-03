Назначен замминистра внутренних дел Казахстана

«Распоряжением главы государства Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте президента.

43-летний Сакен Сарсенов ранее занимал должность председателя правления АО «Казпочта». У него два высших образования – он окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Инженер автоматизированных систем обработки информации и управления» и Евразийский гуманитарный институт, юриспруденция. В разные годы работал в структуре министерства транспорта и коммуникаций, министерства финансов, был зампредом правления АО «Национальные информационные технологии», управляющим директором по электронным услугам АО «Казахтелеком», заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, вице-министром министерства связи и информации, вице-министром транспорта и коммуникаций, первым зампредом агентства по связи и информации, возглавлял комитет связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию, был вице-министром по инвестициям и развитию, вице-министром информации и коммуникаций.