Свыше 500 фактов завышения цен на лекарства выявили в Казахстане за месяц

По поручению главы государства правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия по пресечению спекуляций лекарственными средствами в период пандемии COVID-2019. Как сообщается на сайте президента, с 5 июля по 3 августа выявлено более 800 нарушений в сфере реализации лекарств и медизделий.

«На фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, пользуясь повышенным спросом на отдельные препараты, недобросовестные участники рынка стали продавать (перепродавать) лекарства по завышенным ценам, несмотря на установленные предельные цены для их розничной реализации. Принятыми мерами за период с 5 июля по 3 августа выявлено 522 факта завышения цен на лекарства. Наряду с этим установлено 338 фактов их незаконной реализации и изготовления», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Всего выявлено 869 правонарушений в сфере реализации лекарств и медизделий, в том числе 10 преступлений и 745 административных правонарушений.

Так, органами внутренних дел установлен факт незаконной реализации 2811 упаковок различных лекарственных средств, 2650 систем для вливания, 400 масок и 15 литров антисептика из подсобного помещения аптеки в столице, «в то время как в самой аптеке они не продавались». Агентством по противодействию коррупции расследуются уголовные дела по факту незаконной реализации 7,4 млн медицинских масок, а работники органов здравоохранения Костанайской и Кызылординской областей подозреваются в хищении бюджетных средств при закупе аппаратов ИВЛ по завышенным ценам. Службой экономических расследований возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Алматы, наладивших незаконное производство фальсифицированных лекарственных средств и медизделий с использованием чужого товарного знака, изъято 60 тыс. штук контрафактных медикаментов.

Акорда также сообщает, что «правоохранительными органами проводятся мероприятия по недопущению укрытия и ценового сговора производителей и поставщиков лекарств, хищения их из лечебных учреждений, продажи гуманитарной помощи».

«При этом подразделения собственной безопасности правоохранительных органов ориентированы на предупреждение коррупционных проявлений среди личного состава при проведении указанных мероприятий и недопущение нарушения прав добросовестных предпринимателей», - подчеркивается в сообщении.

Проводимая работа и расследование уголовных дел находится на особом контроле аппарата Совета безопасности.